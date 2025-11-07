خبرهای کوتاه استان گلستان، پنج شنبه ۱۵ آبان
از مراسم سوگواری ایام فاطمیه تا مسابقات قرآنی ویژه دختران را در بسته خبر های کوتاه دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به مناسبت ایام فاطمیه مردم نوکنده با برپایی مراسم سوگواری ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت (ع)ابراز کردند .
سی ودومین دوره مسابقات قرآنی ویژه دختران در آزادشهر برگزار شد .خانم سوسرایی فرمانده حوزه مقاومت بسیج خدیجه کبری (س) آزادشهر گفت: ۱۸۰ نفر در مرحله انفرادی و۸ گروه خانوادگی دراین مسابقات شرکت کردند.
فرماندار شهرستان آزادشهر گفت : با اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت مسیر فرعی روستای سیب چال آزادشهر به روستای قلعه قافه مینودشت ۴۵ کیلومتر کاهش می یابد.
سید جواد میردوستی دادستان عمومی و انقلاب کلاله از رفع مشکل زیست محیطی کشتارگاه صنعتی مرغ این شهر خبر داد .