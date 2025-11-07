پخش زنده
رئیس شورای اسلامی شهر کبودراهنگ گفت: شهرداری و شورای اسلامی شهر برای ساماندهی سیما منظر ورودی شهر بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ورودی هر شهر هویت و تاریخ و ظرفیتهای آن شهر را نشان می دهد و ساماندهی و زیباسازی سیما منظر شهری در کبودراهنگ یکی از مطالبات اصلی شهروندان است.
کبودراهنگ ۶ ورودی دارد که ۳ ورودی آن اصلی و گردشگری است.
این شهر دارای شش ورودی است که ورودی شهر کبودراهنگ از سمت تهران، همدان و زنجان از ورودیهای اصلی شهر محسوب میشود که در مناسب یک شهر گردشگری نیست.
شهروندان در خواست ایجاد بوستان و محل اسکان چشمههای سرویس بهداشتی و پارک بازی و نصب اِلمانها و ظرفیتهای گردشگری شهرستان از جمله خوشههای طلایی گندم و غار علیصدر و دیگر نقاط گردشگری هستند.
وی افزود: در همین جهت میدان نیروی هوایی و میدان ولایت ساماندهی شده و رفروژ میانی بلوار نیروی هوایی درحال ترمیم و بازسازی است.
رئیس شورای اسلامی کبودراهنگ تاکید کرد: در ورودی شهر کبودراهنگ از سمت شیرین سو و زنجان برای کاهش ترافیک و سهولت عبور و مرور میدان طراحی و بزودی احداث آن اجرا خواهد شد.
همچنین پارک نواری و سرویس بهداشتی در ورودی شهر در حال احداث است.
ورودی هر شهر میتواند نقش بسزایی در معرفی ظرفیتهای گردشگری و شناسایی مفاخر و مشاهیر آن به مسافران و گردشگران داشته باشد.