مدار برنامه‌ای است که به طرح و پیگیری مشکلات مردم مخصوصا نوجوانان می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجله خبری مدار شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۹ از شبکه افق پخش می‌شود.

این برنامه قرار است نگاه تازه‌ای به اخبار از زاویه دید مردم و نوجوانان داشته باشد که با تیمی جوان و چندنفره از روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای اجرا و آماده‌سازی می‌شود. در هر قسمت از «مدار»، موضوعات گوناگون در قالب پرونده‌هایی خبری و تحلیلی با مخاطبان به اشتراک گذاشته می‌شود.

زینب سلیمانی گزارش می دهد: