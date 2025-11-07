پخش زنده
مدار برنامهای است که به طرح و پیگیری مشکلات مردم مخصوصا نوجوانان میپردازد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجله خبری مدار شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۹ از شبکه افق پخش میشود.
این برنامه قرار است نگاه تازهای به اخبار از زاویه دید مردم و نوجوانان داشته باشد که با تیمی جوان و چندنفره از روزنامهنگاران، خبرنگاران و فعالان رسانهای اجرا و آمادهسازی میشود. در هر قسمت از «مدار»، موضوعات گوناگون در قالب پروندههایی خبری و تحلیلی با مخاطبان به اشتراک گذاشته میشود.
زینب سلیمانی گزارش می دهد: