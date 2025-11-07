پخش زنده
امروز: -
شاخص کیفیت هوای پایتخت امروز ۱۶ آبان در شرایط «ناسالم برای گروههای حساس» قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۱۳ و در وضع نا سالم برای گروههای حساس قرار داشت.
میانگین کیفیت هوا هماکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون ۱۰۹ و در شرایط ناسالم برای گروههای حساس است. در این شرایط به کودکان ، سالمندان و زنان باردار توصیه میشود از فعالیت در فضای باز خودداری کنند.
از ابتدای امسال تاکنون، کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضع «پاک»، ۱۲۱ روز «قابل قبول»، ۹۲ روز «ناسالم برای گروههای حساس»، ۸ روز «ناسالم»، ۲ روز «بسیار ناسالم» و ۲ روز در شرایط «خطرناک» قرار داشت.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم بندی میشود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروههای حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.