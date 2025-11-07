به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مدیر اداره آموزش و پرورش صومعه‌سرا در مراسم رونمایی از کتاب ضربداران سوم ضمن تقدیر از سیده وحیده سیدپور معلم نویسنده این کتاب و حمایت آموزش و پرورش از معلمان خلاق، نخبه و نویسنده بر اهمیت کتاب و کتابخوانی و مطالعه کتاب در جامعه تاکید کرد.

سیدمحمود رزمگیر قلم نویسنده را در دنیای تهاجمات فرهنگی امروز بهترین وسیله برای مقابله با آن دانست.

در این مراسم از معلم نویسنده کتاب ضربداران سوم تجلیل شد.