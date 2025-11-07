رئیس جنبش حماس در غزه تاکید کرد: طوفان الاقصی واکنشی به طرح‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای نابودی مسئله فلسطین و ایجاد خاورمیانه جدید بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المیادین؛ خلیل‌الحیه رئیس جنبش حماس در سخنرانی خود در سی‌ و‌ چهارمین کنفرانس ملی عرب در بیروت گفت: غزه با وجود زخم‌ها و ویرانی‌ها همچنان استوار مانده و ملت فلسطین با همکاری امت عربی برای تحقق اهداف ملی و آزادی سرزمین خود تلاش خواهد کرد.

وی افزود: غزه امروز مجروح و زخمی است ولی همچنان بزرگ و قوی است و از شما می‌خواهد به سوی تحقق اهداف ملی و مشروع خود قدم بردارید.

خلیل الحیه گفت: همانطور که غزه با وجود تجاوزات علیه دریاها، مردان، زنان و کودکان خود باقی ماند، فلسطین نیز باقی خواهد ماند و ظلم و ستم از بین خواهد رفت.

رئیس جنبش حماس در غزه تصریح کرد: با یاری امت عرب، هفتم اکتبر حماسه‌ای از قهرمانی را در داخل فلسطین و در مرز‌های آن رقم زد. طوفان الاقصی ما را موظف کرده است که برنامه‌هایی را تدوین و برای پیشروی به سوی آزادی فلسطین تلاش کنیم.