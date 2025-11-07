عقل، کلید رسیدن انسان به کمال است

خطیب جمعه تهران گفت: خداوند متعال سه گوهر گرانبها برای رسیدن انسان به عالی‌ترین درجات تقوا و کمال انسانی قرار داده که عقل، نخستین و مهم‌ترین آنهاست.