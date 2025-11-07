خطیب جمعه تهران گفت: خداوند متعال سه گوهر گرانبها برای رسیدن انسان به عالیترین درجات تقوا و کمال انسانی قرار داده که عقل، نخستین و مهمترین آنهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد در خطبههای نماز جمعه امروز تهران، پس از توصیه به تقوا گفت: برای رسیدن به مدارج عالی تقوا و آراستگی به کمالات انسانی، خداوند متعال سه گوهر گرانبها را در اختیار بشر و جامعه انسانی قرار داده است که اگر این سه مشعل پرفروغ را بشناسیم و معرفت پیدا کنیم و در پرتو انوار آنها حرکت کنیم، بدون تردید عالیترین مدارج کمال و سعادت برای انسان و جامعه بشری رقم زده خواهد شد.