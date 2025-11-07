پخش زنده
امروز: -
دو دیدار بین تیمهای چادرملو و آلومینیوم و فولاد و پیکان به صورت زنده از شبکه ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور، دو دیدار حساس را امروز جمعه ۱۶ آبان از ساعت ۱۵:۳۰ بین تیمهای چادرملو و آلومینیوم و در ساعت ۱۸ تقابل بین فولاد و پیکان را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پوشش میدهد.
تیم سپاهان اصفهان با ۱۵ و تیم چادرملو اردکان با کسب ۱۴ امتیاز به ترتیب در مکانهای دوم و سوم جدول مسابقات قرار دارد.
حریف تیم چادرملو اردکان در هفته دهم لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس یعنی تیم آلومینیوم اراک با چهار برد، چهار باخت و یک تساوی و کسب ۱۳ امتیاز در رده هشتم جدول لیگ قرار دارد و با چادرملو اردکان تنها یک امتیاز کمتر دارد.