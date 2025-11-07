پخش زنده
هفته دوازدهم فوتبال لیگای اسپانیا جمعه آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:
* جمعه ۱۶ آبان:
الچه - رئال سوسیداد
* شنبه ۱۷ آبان:
جیرونا - دپورتیوو آلاوس
سویا - اوساسونا
آتلتیکومادرید - لوانته
اسپانیول - ویارئال
* یک شنبه ۱۸ آبان:
آتلتیک بیلبائو - رئال اویدو
رایو وایکانو - رئال مادرید
رئال مایورکا - ختافه
والنسیا - رئال بتیس
سلتاویگو - بارسلونا
در جدول لیگا تیم رئال مادرید با ۳۰ امتیاز صدرنشین است و تیمهای بارسلونا با ۲۵ و ویارئال با ۲۳ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم آتلتیکومادرید با ۲۲ امتیاز چهارم است.