

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:

* جمعه ۱۶ آبان:

الچه - رئال سوسیداد

* شنبه ۱۷ آبان:

جیرونا - دپورتیوو آلاوس

سویا - اوساسونا

آتلتیکومادرید - لوانته

اسپانیول - ویارئال

* یک شنبه ۱۸ آبان:

آتلتیک بیلبائو - رئال اویدو

رایو وایکانو - رئال مادرید

رئال مایورکا - ختافه

والنسیا - رئال بتیس

سلتاویگو - بارسلونا

در جدول لیگا تیم رئال مادرید با ۳۰ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های بارسلونا با ۲۵ و ویارئال با ۲۳ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم آتلتیکومادرید با ۲۲ امتیاز چهارم است.