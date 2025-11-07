به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، امام جمعه آبادان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به نمایش اقتدار ملت ایران به ویژه نوجوانان و جوانان در روز استکبار ستیزی گفت: مردم ایران در سیزدهم آبان بار دیگر انزجار خود را از دشمنان اسلام، آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدانشان اعلام کردند و با توجه به ریشه‌های اعتقادی خود از دشمنان تبری جستند.

حجت الاسلام غبیشاوی افزود: مسلمانان باید کوهی در برابر مستکبران باشد و راهپیمایی‌های ما تقویت این جریان انقلابی ست.

او به سالروز ابلاغ سیاست‌های دریا محور از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: ما نزدیک به ۶ هزار کیلومتر سواحل دریایی داریم و ظرفیت بزرگی ست که نباید مغفول بماند، از تجارت تا گردشگری و صید و صیادی.

امام جمعه آبادان ادامه داد: عمده‌ی این سواحل در جنوب کشور است و اروند رود در منطقه ما نقش گسترده‌ای دارد که طی سال‌های احیر و پس از جنگ تحمیلی بخش زیادی از آن بدون استفاده مانده است که باید درباره آن تحقیقات و کار‌های عمرانی صورت بگیرد تا با خارج سازی مغروغه‌ها از آن به رونق سابق خود بازگردد.

حجت الاسلام غبیشاوی خواستار رونق دوباره‌ی اروند رود شد و افزود: نباید بهسازی اروند بیش از این به تاخیر بیفتاد و نمایندگان مجلس بیش از پیش پیگیر این موضوع باشند.

او با یادآوری برخی گلایه‌های مسافران خطوط هوایی به تاخیر در پرواز‌ها خواستار آن شد تا در این باره چاره اندیشی شود و شاهد معطلی مردم در فرودگاه نباشیم و پرواز‌های خارجی مثل پرواز‌های حج عمره و تمتع همزمان با راه اندازی ترمینال جدید به فرودگاه آبادان بازگردد.