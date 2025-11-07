صعود ایتالیا، آرژانتین و پرتغال

صعود ایتالیا، آرژانتین و پرتغال

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره با افزایش دو برابری تیم‌های شرکت کننده ۴۸ تیم حضور یافتند. رقابت‌ها در شهر الریان و در دو ورزشگاه برگزار می‌شود. ابتدا تیم‌ها در ۱۲ گروه ۴ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه تیم‌های اول و دوم به همراه ۸ تیم سوم برتر به دور یک شانزدهم نهایی راه خواهند یافت. قطر برای اولین بار حضور در جام جهانی نوجوانان را تجربه کرد.

نتایج و برنامه ادامه رقابت‌ها به این شرح اعلام شد:

** دور گروهی:

* گروه‌ای:

بولیوی ۰ - ۴ ایتالیا

آفریقای جنوبی ۱ - ۱ قطر

- تیم ایتالیا با ۶ امتیاز صدرنشین شد و صعود کرد. تیم‌های آفریقای جنوبی با ۴، قطر با یک و بولیوی بدون امتیاز دوم تا چهارم هستند.

* گروه بی:

پرتغال ۶ - ۰ مغرب

ژاپن ۰ - ۰ نیوکالدونیا

- تیم پرتغال با ۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و صعود کرد. تیم‌های ژاپن با ۴ و نیوکالدونیا با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم مغرب بدون امتیاز چهارم است.

* گروه سی:

امارات ۰ - ۳ کرواسی

سنگال ۱ - ۰ کاستاریکا

- تیم‌های کرواسی و سنگال با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های کاستاریکا و امارات با یک امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

* گروه دی:

آرژانتین ۱ - ۰ تونس

بلژیک ۷ - ۰ فیجی

- تیم آرژانتین با ۶ امتیاز در صدر قرار گرفت و صعود کرد. تیم‌های بلژیک و تونس با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم فیجی بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.

** برنامه - جمعه ۱۶ آبان:

* گروه ایی:

انگلیس - هائیتی

مصر - ونزوئلا

- تیم‌های مصر و ونزوئلا با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های هائیتی و انگلیس بدون امتیاز سوم و چهارم هستنند.

* گروه اف:

مکزیک - ساحل عاج

کره جنوبی - سوئیس

- تیم‌های سوئیس و کره جنوبی با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های مکزیک و ساحل عاج بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم جای گرفتند.

* گروه جی:

السالوادور - کلمبیا

آلمان (قهرمان دوره قبل) - کره شمالی

- تیم کره شمالی با ۳ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های کلمبیا و آلمان با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم السالوادور بدون امتیاز چهارم است.

* گروه ایچ:

برزیل - اندونزی

هُندوراس - زامبیا

- تیم‌های برزیل و زامبیا با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های اندونزی و هُندوراس بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

** نتایج چهارشنبه ۱۴ آبان:

* گروه آی:

تاجیکستان ۱ - ۶ چک

آمریکا ۱ - ۰ بورکینا فاسو

- تیم‌های چک و آمریکا با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های بورکینافاسو و تاجیکستان بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه جِی:

پاناما ۱ - ۴ ایرلند

پاراگوئه ۱ - ۲ ازبکستان

- تیم‌های ایرلند و ازبکستان با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های پاراگوئه و پاناما بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

* گروه کِی:

فرانسه ۲ - ۰ شیلی

کانادا ۲ - ۱ اوگاندا

- تیم‌های فرانسه و کانادا با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های اوگاندا و شیلی بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم جای گرفتند.

* گروه ال:

اتریش ۱ - ۰ عربستان

مالی ۳ - ۰ نیوزیلند

تیم‌های مالی و اتریش با ۳ امتیاز در رده‌های اول و دوم و تیم‌های عربستان و نیوزیلند در رده‌های سوم و چهارم هستند.

در جدول گلزنان رنه میتونگو از تیم بلژیک با ۴ گل در صدر است.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ تیم آلمان با شکست فرانسه قهرمان شد و تیم مالی در رده سوم قرار گرفت.

تیم ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ که مقدماتی جام جهانی نیز محسوب می‌شد، با نتایج ضعیف از دور گروهی حذف شد.

در فوتبال جام جهانی نوجوانان که از سال ۱۹۸۵ تاسیس شد، تیم نیجریه با ۵ قهرمانی و ۳ نایب قهرمانی رکورد دار است و تیم‌های برزیل با ۴ قهرمانی ۲ نایب قهرمانی و ۲ سومی در رده دوم و غنا با ۲ قهرمانی و نایب قهرمانی و یک سومی در رده سوم هستند. مکزیک نیز با ۲ قهرمانی و نایب قهرمانی چهارم است. تیم‌های شوروی سابق، عربستان، فرانسه، سوئیس، انگلیس و آلمان نیز هر یک موفق شده‌اند یک بار قهرمان جهان شوند.

مسابقات در سال ۲۰۲۱ به علت شیوع بیماری کرونا برگزار نشد.

تیم ایران در ۴ دوره در سال‌های ۲۰۰۱، ۲۰۰۹، ۲۰۱۳، ۲۰۱۷ و ۲۰۲۳ در جام جهانی نوجوانان شرکت کرده است که در سال ۲۰۰۱ در دور گروهی و در سه دوره ۲۰۰۹، ۲۰۱۳ و ۲۰۲۳ در دور یک هشتم نهایی حذف شد. نوجوانان ایران در سال ۲۰۱۷ تا یک چهارم نهایی صعود کرده و در رده بندی مجازی پنجم شدند. عملکرد ایران در تاریخ جام جهانی نوجوانان ۲۰ بازی، ۹ برد، ۳ تساوی و ۸ شکست، ۳۳ گل زده و ۲۴ گل خورده است.