به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهردار منطقه یک تهران گفت: بوستان‌های قیطریه، نیاوران، گلابدره، آبک، دارآباد و فردوسی از جمله بوستان‌های فرامنطقه‌ای است که اقدامات زیرساختی در آنها، از جمله ساماندهی و بهسازی پیاده‌رو و معبر، کفپوش‌ها، آبنماها، نشان‌ها، فضاهای سبز، فضاهای بازی کودکان و فضاهای ورزشی در حال انجام و یا به اتمام رسیده است.

هادی حق‌بین ادامه داد: ساماندهی بوستان‌های قیطریه و نیاوران به طور کامل انجام و بیش از نیمی از اقدامات در بوستان‌های گلابدره و آبک به اتمام رسیده است و سایر بوستان‌ها نیز در دست اجرا قرار دارند.

وی تصریح کرد: اقدامات اجرا شده در بوستان نیاوران شامل بازسازی آبنمای مرکزی بعد از ۱۵ سال، ساماندهی کفپوش و مجموعه بازی با نصب ۲ مجموعه و شش تاب، مرمت پله و معابر، بازسازی آبشار خط و آبنمای دلفین، بازسازی محوطه بازی تنیس روی میز و ۱۶ چشمه سرویس بهداشتی، نصب مبلمان و ...بوده است.

شهردار منطقه یک شهرداری تهران افزود: در بوستان قیطریه نیز اقدامات اجرایی شامل لایروبی و اتصال شبکه و کانال قنات ۳۵ متری قیطریه به پارک برای اولین بار با هدف آبیاری، اضافه کردن مبلمان سنگی جدید، بازسازی کامل سه آبنمای ضلع شمال، مرکزی و امیرکبیر، احیا و نصب لوازم کف پوش ورزشی ۲ زمین بازی و بازسازی کامل ۲۸ چشمه سرویس بهداشتی بوده است.