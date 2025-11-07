به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه یاسوج گفت: استفاده نادرست از دانش و فناوری، لکه ننگی در تاریخ بشر به‌جا گذاشته است و علم زمانی ارزش دارد که در خدمت صلح، عدالت و اخلاق قرار گیرد.

آیت‌الله سید نصیر حسینی با اشاره به اهمیت توجه به معنویت و حضور در مساجد، افزود: بسیاری از انسان‌ها درگیر ظواهر دنیا شده و از یاد خدا غافل مانده‌اند، در حالی که عبادت و حضور در مسجد از عوامل پایداری معنوی جامعه به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه جامعه‌ای که از معنویت فاصله بگیرد، از رحمت و برکت الهی محروم خواهد شد، گفت: خداوند انسان و جامعه خطاکار را برای بازگشت به مسیر درست متنبه می‌کند.

امام جمعه یاسوج در ادامه با اشاره به نقش عقل در پیشرفت بشر گفت:خداوند به انسان عقل و توان اندیشه عطا کرده تا خلاق و دانش‌پژوه باشد، اما این علم زمانی ارزشمند است که در مسیر صلح، عدالت و اخلاق به کار گرفته شود.

آیت‌الله حسینی افزود: هنگامی که دانش از معنویت جدا شود، به ابزاری برای ظلم و نابودی انسان تبدیل می‌شود، همان‌گونه که آمریکا و رژیم صهیونیستی از فناوری برای کشتار و تجاوز استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه در جنگ‌های جهانی و حملات شیمیایی میلیون‌ها انسان بر اثر استفاده نادرست از علم کشته شدند، تصریح کرد: این حوادث لکه ننگی برای دانشمندانی است که علم خود را در خدمت استعمار و ظلم قرار داده‌اند.

امام جمعه یاسوج در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت حفظ ارزش‌های فرهنگی و دینی جامعه گفت: باید با مظاهر بی‌حیایی در معابر عمومی برخورد شود، چرا که اکثریت زنان جامعه محجبه و پایبند به ارزش‌های دینی هستند و از رفتارهای خلاف شرع رنج می‌برند.

وی عفاف و حجاب را ضامن سلامت معنوی جامعه دانست و افزود: نباید اجازه داد گروهی اندک با بی‌مبالاتی، فرهنگ عمومی و ارزش‌های دینی را هدف قرار دهند.

آیت‌الله حسینی همچنین با انتقاد از برخی رفتارهای نادرست در مراسم مذهبی و ترحیم تأکید کرد: استفاده از موسیقی‌های نامناسب یا خوانندگی زنان در جمع‌های مختلط در قبرستان‌ها و محافل عمومی با حرمت میت و شئونات دینی در تضاد است و مسئولان فرهنگی باید نظارت و تذکر لازم را داشته باشند.

وی در پایان با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور از مسئولان خواست نظارت مؤثرتری بر بازار و قیمت‌ها اعمال کنند و گفت: کنترل گرانی و رعایت عدالت اقتصادی از وظایف اصلی مدیران و مسئولان اجرایی است