به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فریبا یوسفی؛ شاعر، نویسنده و منتقد ادبی، با تأکید بر رونق بخشیدن به برگزاری برنامه‌های فرهنگی به‌ویژه محافل ادبی در کتابخانه‌ها، بیان کرد: با توجه به هفته کتاب و اهتمامی که نهاد کتابخانه‌ها در ترویج کتابخوانی دارد، شاید احیای محافل ادبی که یک حرکت فرهنگیِ عمومی است که بر پایه «ثروت ملی» یعنی شعر، بنا نهاده شده، بتواند رفت‌وآمد به کتابخانه‌ها و در نتیجه تکاپو و جریان‌بخشی به حضور مردمی در کتابخانه‌ها را جانی بیشتر ببخشد. بی‌تردید نهاد کتابخانه‌ها در جهت افزایش خدمات، گام‌های مؤثری برداشته است و توجه به این ظرفیت نهفته در کتابخانه‌ها نیز می‌تواند در مسیر اهداف ارزشمند کتابخانه‌ها، اثر قابل‌توجهی داشته باشد.

وی افزود: برگزاری نشست‌هایی با موضوعات روز، به‌ویژه موضوعاتی که بیشتر مرتبط با نسل جوان و مسائل روزمره و امور مهم آنهاست، همچنین دخالت دادن نسل جوان در برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌های هر کتابخانه، می‌تواند حضور فعال‌تر آنها را در پی داشته باشد.

نویسنده کتاب «غزل در سایه نیما» همچنین گفت: برگزاری کارگاه‌ها، جلسات هم‌اندیشی و بیان درخواست‌ها از سوی جامعه خدمت‌گیر، برگزاری مسابقات کتابخوانی با اهدای جوایزی متفاوت و برانگیزاننده، اجرای نمایش در کتابخانه‌هایی که سالن اجرا دارند، برگزاری رویداد‌های مستمر مانند نقد کتاب در همه سطوح و موضوعات و برگزاری کلاس‌های شرح متون کهن و شعر‌هایی از شاعران بزرگ مانند نظامی، مولانا، حافظ و فردوسی، می‌تواند به رونق کتابخانه‌ها و جذب اعضای بیشتر بیانجامد.

این شاعر در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به جایگاه نهاد کتابخانه‌ها در نقشه فرهنگی کشور، بیان کرد: با توجه به وجود کلمه «کتاب» در عبارت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، اولین ذهنیت هرکس، توجه به کتاب و کتابخوانی خواهد بود و فعالیت شاخص در این نهاد، قاعدتا امانت دادن کتاب به کسانی است که عضو کتابخانه‌ها هستند. اما این فعالیت می‌تواند مبنایی برای فعالیت‌های جانبی و مهم باشد؛ ازجمله برگزاری نشست‌هایی درباره نقد و تحلیل کتاب‌ها یا جلساتی برای پرورش و تقویت استعداد‌های نویسندگی که به‌نظر می‌رسد این نوع فعالیت‌ها نیز در برخی کتابخانه‌ها انجام می‌شود.

یوسفی در ادامه با تأکید بر گستردگی و ظرفیت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، افزود: یکی از شاخصه‌های کتابخانه‌های عمومی، گسترش و فراوانی آنها در سراسر کشور است که گاهی حتی در برخی مناطق، این گستردگی خود را در قالب کتابخانه‌های سیار، حفظ کرده است. همین ظرفیت ویژه و منحصر‌به‌فرد، می‌تواند موجب برانگیختن حس مسئولیت بیشتر در کارگزاران این نهاد ارجمند باشد. بنابراین، دور از انتظار نیست که این ظرفیت‌ها تا حد ممکن به‌کار گرفته شوند و چتر حمایت خود را بر سر نسلی نو بگیرند تا در سایه این حمایت‌ها، پرورش استعداد‌ها بیش از پیش اجرایی شود.

این نویسنده درباره نشان ملی «هم‌خوان» نیز گفت: این رویداد فرهنگی، به دلیل تازگی ممکن است در ابتدای کار فراز و فرود‌هایی داشته باشد که طبعا در ادامه مسیر به تکامل خواهد رسید. اما اگر تمهیدات و برنامه‌ریزی‌ها به‌دقت تمام انجام شده باشد، ممکن است بسیار مفید و مؤثر برگزار شود و به اهدافی که برای خود تعریف کرده و در نظر داشته، در حد مطلوب و مقبولی برسد.

وی با اشاره به لزوم روزآمدسازی خدمات کتابخانه‌ها، اظهار کرد: با توجه به سیر سریع جهان به‌سوی فضا‌های غیرفیزیکی، خدماتی که در کتابخانه‌ها انجام می‌شود، ممکن است برای به‌روزرسانی، به‌سوی خدمات الکترونیکی میل کند؛ بنابراین باید در نظر داشت که کتابخانه‌ای در عملکرد وظایف خود موفق‌تر است که در این به‌روزرسانی خدمات، پیشروتر و خلاقانه‌تر عمل کند.

یوسفی در پایان گفت: تبادل شتابنده تجربیات مفید و مؤثر، می‌تواند به همه کتابخانه‌ها سیری درست در مسیر خدمت‌دهی منتقل کند. در این حالت، خدمت‌گیران کتابخانه‌ها، مراجعه‌ای بیشتر و پرانگیزه‌تر خواهند داشت، به‌ویژه اگر در برگزاری رویداد‌هایی مانند نشان «هم‌خوان»، همه جوانب کار و تمام شرایط روز، به‌ویژه در سطح جهانی، در نظر گرفته شود