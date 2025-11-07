پخش زنده
امروز: -
رئیس برنامهریزی تعمیرات اساسی شرکت پالایش گاز فجر جم گفت: با اتکا به توان داخلی، دانش فنی و نیروی انسانی جوان، بسیاری از اقلام، قطعات و تجهیزات وارداتی بومیسازی شده و اکنون بخش عمده تجهیزات مورد نیاز پالایشگاه در داخل کشور تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس برنامهریزی تعمیرات اساسی شرکت پالایش گاز فجر جم با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه خللی در برنامه تعمیرات ایجاد نکرد و با وجود وقفهای کوتاه، روند کار طبق زمانبندی ادامه یافت، افزود: برنامهریزی بهگونهای انجام شد که تعمیرات پایان مهر به اتمام رسید تا پالایشگاه در فصل سرد زمستان با حداکثر توان در مدار تولید باقی بماند.
بهروز قبادی درباره تدابیر حفظ امنیت تأسیسات و جلوگیری از آسیب اظهار کرد: اجرای برنامههای پدافند غیرعامل در شرکت و برگزاری مانورهای دورهای سالهای گذشته، شرایطی را فراهم کرد تا همکاران و نیروهای عملیاتی آمادگی کامل برای مواجهه با شرایط سخت و دشوار را داشته باشند و خللی در برنامهها ایجاد نشود.
قبادی با اعلام اینکه بهرهگیری از فناوریهای جدید در دستور کار واحدهای پژوهش و مهندسی شرکت پالایش فجر جم قرار دارد و شرکت از فناوریهایی که در پالایشگاههای همجوار استفاده می شود نیز بهصورت آزمایشی بهرهمند میشود، افزود: در بخشهایی مانند شستوشوی شیمیایی و سایر فرآیندها، این فناوریها قابلیت استفاده دارند، همچنین استفاده از توان شرکتهای دانشبنیان و ظرفیتهای داخلی در برنامه واحدهای عملیاتی و مهندسی گنجانده شده است.
وی درباره اقدامهای حفاظت از تأسیسات، نیروی انسانی و ادامه تولید با توجه به تأثیر جنگ ۱۲ روزه در پالایشگاه فجر جم بیان کرد: پالایشگاه فجر جم از سالها پیش، با در نظر گرفتن شرایط کشور، همواره با برگزاری مانورهای مختلف و بهرهگیری از اصول پدافند غیرعامل، آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط سخت را ایجاد کرده بود. تلاش مستمر شرکت ملی گاز ایران و این پالایشگاه بر این است که تمهیدات حفاظتی و امنیتی بهصورت مداوم تقویت شود تا تولید پایدار و بدون وقفه برای مردم و کشور استمرار یابد.
رئیس برنامهریزی تعمیرات اساسی شرکت پالایش گاز فجر جم درباره چالشهای احتمالی در تأمین تجهیزات اساسی در شرایط تحریم بیان کرد: عملکرد کشورهای متخاصم سالهای گذشته همواره همراه با اعمال تحریم علیه ایران بوده است؛ شدت آن در دورههای مختلف تغییر میکند، اما متوقف نشده است. صنایع نفت و گاز، بهویژه شرکت ملی گاز ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده است.
قبادی با تأکید بر اینکه با اتکا به توان داخلی، دانش فنی و نیروی انسانی جوان، بسیاری از اقلام، قطعات و تجهیزات وارداتی بومیسازی شده و اکنون بخش عمده تجهیزات مورد نیاز پالایشگاه در داخل کشور تولید میشود، بیان کرد: به همین دلیل، در این حوزه با چالش جدی مواجه نیستیم. در موارد محدودی که تجهیزات خاص در داخل کشور موجود نباشد، با همکاری شرکتهای دانشبنیان و ارتباط مؤثر با دانشگاههای صنعتی، این نیازها نیز برطرف میشود.
به گفته وی، شرکت ملی گاز ایران برنامهریزی کرده است تا وابستگی به تجهیزات خارجی را به حداقل ممکن کاهش دهد و مسیر خودکفایی و استقلال فنی در صنعت گاز کشور را با قدرت ادامه دهد.