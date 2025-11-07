امام جمعه خرمشهر از ایجاد بازارچه‌های محلی به عنوان راهکاری اساسی برای ساماندهی مشاغل غیررسمی و حفظ معیشت افرادی که زندگی خود را بر این کسب‌وکار بنا کرده‌اند، حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حجت الاسلام والمسلمین عادل پور در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به اهمیت اشتغال و معیشت، گفت: اشتغال و معیشت و رعایت حقوق شهروندی از مسائل فوق‌العاده مهم برای مردم است و مسئولین باید هر دو را ملاحظه و تأمین کنند.

او ادامه داد: متاسفانه به دلیل اهمال‌گری یا ترک فعل برخی از مسئولین در گذشته، برخی از حقوق مردم رعایت نشد و برخی افراد برای خود کسب‌وکار راه انداختند و زندگی خود را بر آن بنا کردند. اکنون مسئولین به فکر توجه به حقوق عامه افتاده‌اند و من از آنها تشکر می‌کنم.

امام جمعه خرمشهر تأکید کرد: باید توجه داشت که نباید افرادی که زندگی خود را بر این کسب‌وکار بنا کرده‌اند، به آتش اهمال‌گری آن مسئولان بسوزند.

حجت الاسلام عادل پور از ایجاد بازارچه‌های محلی به عنوان راهکاری مناسب برای ساماندهی مشاغل و حفظ معیشت این افراد حمایت کرد و گفت: اکر قرار باشد برخوردی صورت گیرد، با آن مسئولی که ترک فعل کرده برخورد شود. اما ابتدا باید فکری برای اشتغال و کسب‌وکار آنها شود و محلی برای کاسبی آنها معین گردد.

این پیشنهاد، که از سوی مسئولین منطقه آزاد اروند و شهرداری‌ها نیز پذیرفته شده است، می‌تواند به عنوان یک گام مهم در جهت ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی در منطقه مطرح شود. با این اقدام، می‌توان هم ساماندهی فضای شهری را انجام داد و هم معیشت و اشتغال مردم را حفظ کرد.