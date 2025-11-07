

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره ۳۰۶۵ ورزشکار از ۵۷ کشور در ۲۳ رشته و ۲۷۰ ماده ورزشی طی دو هفته به رقابت می‌پردازند و مسابقات به طور رسمی از ساعت ۲۰ جمعه ۱۶ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز می‌شود. کاروان ایران با ۱۹۱ ورزشکار در ۲۰ رشته حاضر است.

شعار این دوره از بازی‌های یک امت (one nation) اعلام شده است.

مراسم افتتاحیه شامل آیین‌های فرهنگی، اجرای موسیقی و رژه کاروان‌های ورزشی کشور‌های شرکت‌کننده است و پوشش زنده مراسم و رقابت‌ها از طریق شبکه‌های بین‌المللی و سامانه‌های دیجیتال رسمی انجام خواهد شد. علیرضا معینی و مریم بربط دو پرچمدار ایران در مراسم افتتاحیه خواهند بود.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۱ در قونیه ترکیه کاروان ایران با کسب ۳۹ مدال طلا ۴۴ نقره و ۵۰ برنز پس از ترکیه و ازبکستان در رده سوم قرار گرفت.