امام جمعه کاشان: شهید تهرانیمقدم نمونهای از ایمان، علم و خودباوری است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان در خطبههای این هفته نماز جمعه در مصلی بقیه الاعظم با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشآموزان و دانشجویان گفت: ذات استکباری آمریکا با استقلالطلبی انقلاب اسلامی سازگار نیست، زیرا آمریکا دولتی خودبرتربین است که میخواهد همه ملتها را زیر سلطه خود ببرد.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد سردار شهید حسن تهرانی مقدم، گفت: شهید تهرانیمقدم نمونهای از ایمان، علم و خودباوری است که توانست از دل تحریم و محدودیت، قدرت بازدارنده ملی را بنیانگذاری کند و امروز امنیت و اقتدار کشور مدیون مسیر علمی و جهادیای است که آن شهید بزرگوار آغاز کرد.
وی تأکید کرد: حمایت از تولید دفاعی داخلی و حفظ روحیه جهادی در پژوهش و صنعت، دو رکن استمرار بازدارندگی ملی است؛ راه شهید تهرانیمقدم، راه تکیهبر توان ملی است.