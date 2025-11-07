دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در سی و چهارمین کنفرانس ملی عرب در بیروت، بر پیروزی استراتژیک مقاومت در غزه تأکید و اعلام کرد: این جنبش با حفظ قدرت نظامی خود از نبرد خارج شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت؛ زیاد النخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی در سی و چهارمین کنفرانس ملی عرب در بیروت با اشاره به نبرد سنگین غزه در برابر ائتلافی بین‌المللی به رهبری آمریکا، وحدت گروه‌های مقاومت را عامل بقای مقاومت دانست و گفت: اقدامات اسرائیل در کرانه باختری تلاشی برای نابودی موجودیت فلسطینی است.

وی تصریح کرد: آنچه ملت فلسطین در کرانه باختری با آن مواجه است نبردی حقیقی علیه موجودیت فلسطینی هاست. آنچه در غزه صورت می‌گیرد، فراتر از توان اسرائیل برای مهار آن است. طرح ترامپ باعث ایجاد موانع زیاد و شروط غیر قابل اجرایی شد و هر بندی از این طرح نیازمند اقدامات زیادی است.

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین افزود: اسرائیل نتوانست با طرح ترامپ مخالفت کند زیرا می‌خواست از بحران خارج شود. ما همچنان در میدان هستیم و بر حمایت از مقاومت تاکید می‌کنیم. از همه کسانی که از ما حمایت کردند از جمله ایران، لبنان، یمن، مصر و قطر تشکر می کنیم.