معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری برداشت ۲۰۰ هزارتن سیبزمینی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، روح الله سعیدی گفت: چهارمحال و بختیاری یکی از استانهای شاخص کشور در تولید سیبزمینی خوراکی و بذری است.
وی با اشاره به تولید یکی از سالمترین سیبزمینیهای بذری کشور در چهارمحال و بختیاری افزود: سیبزمینی بذری تولیدی در این استان علاوه بر مصرف داخل به سایر استانها هم ارسال میشود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی سطح زیرکشت سیبزمینی در چهارمحال و بختیاری را پنج هزار هکتار اعلام کرد و گفت: براساس پیشبینیهای انجام شده ۲۰۰ هزار تن سیبزمینی از زمینهای کشاورزی استان برداشت میشود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گفت ۱۰۰ درصد سطح سیبزمینی کشت شده در چهارمحال و بختیاری به سیستم آبیاری بارانی و تیپ مجهز بوده که بازدهی آبیاری را افزونبر ۶۰ درصد افزایش داده است.