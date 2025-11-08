پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قروه گفت: امسال ۱۵۰ هکتار از اراضی شهرستان قروه زیر کشت گیاهان دارویی رفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قروه با اشاره به کشت زعفران در سطح ۸ هکتار از اراضی شهرستان قروه گفت: میانگین برداشت زعفران از هر هکتار ۵ کیلوگرم میباشد.
زعفران، گیاهی با نیاز آبی کم و سازگار با اقلیم خشک و نیمه خشک در سالهای اخیر به یکی از گزینههای محبوب کشاورزی در قروه تبدیل شده است.
خاک حاصلخیز منطقه همراه با تابستانهای گرم و زمستانهای معتدل، شرایطی ایدهآل برای رشد این گیاه فراهم کرده است.
کاشت زعفران در قروه با استفاده از روشهای سنتی و نوین از اواسط تابستان آغازمیشود.
برداشت زعفران، کاری ظریف و زمان بر است. هر گل باید با دقت چیده شود تا گلهای قرمز آن که بخش تجاری زعفران را تشکیل میدهند آسیب نبینند.