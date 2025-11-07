



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، در هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، تیم فجرشهید سپاسی شیراز ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه امروز در ورزشگاه پارس به مصاف مس رفسنجان رفت و در پایان به نتیجه یک - یک رضایت داد .گل مس در دقیقه ۳۳ توسط ماتئوس کاستای برزیلی به ثمر رسید و علی هلیچی در وقت‌های اضافه نیمه دوم فجری‌ها را از شکست خانگی نجات داد. نماینده فارس با این تساوی ۱۴ امتیازی شد و فعلا در رده ششم جدول باقی ماند.