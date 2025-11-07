

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،روز سوم و پایانی دوازدهمین دوره رقابت‌های لیگ ووشو جوانان پسر با پی‌گیری مرحله نیمه‌نهایی، رده‌بندی و فینال مسابقات از صبح امروز (جمعه - ۱۶ آبان‌ماه) به میزبانی سالن امام خمینی (ره) استان تهران (اسلام‌شهر) برگزار شد که در پایان این دوره از رقابت‌ها، نتایج زیر حاصل شد و تیم مقاومت تهران به عنوان قهرمانی دست یافت



نیمه‌نهایی

مقاومت ۱۰ - هیأت ووشو بندر ماهشهر ۳تلاش بندرعباس ۸ - رنگ فیروزه شیراز ۵



رده‌بندی هیأت ووشو بندر ماهشهر ۳ - رنگ فیروزه شیراز ۱۰



فینال

مقاومت ۷ - تلاش بندرعباس ۶



بدین‌ترتیب باشگاه مقاومت تهران به مقام نخست و کاپ قهرمانی رسید، باشگاه تلاش بندرعباس بر رده دوم ایستاد و تیم رنگ فیروزه شیراز نیز بر سکوی سوم قرار گرفت.اهدای مدال و جام‌های این دوره از مسابقات نیز توسط امیر صدیقی رئیس فدراسیون، مجید ملکی دبیرکل فدراسیون، جعفری معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری اسلام‌شهر و رئیس اداره ورزش‌وجوانان اسلام‌شهر صورت پذیرفت.