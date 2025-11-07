پخش زنده
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اعلام نهایی شدن ویرایش جدید مباحث ۱۹ و ۲۲ مقررات ملی ساختمان، این اصلاحات را راهکاری مؤثر برای مدیریت انرژی، ارتقای کیفیت و نگهداری اصولی ساختمانها عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اشاره به ویرایش جدید مباحث ۱۹ و ۲۲ مقررات ملی ساختمان گفت: در این ویرایشها رویکردها از «صرفهجویی» به «مدیریت انرژی» تغییر یافته است.
به گفته حامد مانیفر، ساختمانها سهمی معادل ۴۰ درصد در مصرف برق و ۵۰ درصد در مصرف گاز کشور دارند و اجرای دقیق مبحث ۱۹ میتواند نقش مهمی در کاهش ناترازی انرژی ایفا کند.
مانیفر از افزایش تعداد مباحث مقررات ملی ساختمان به ۲۴ عنوان خبر داد و گفت: دو مبحث جدید «ترافیک» و «انطباق ساختمان با شهر» به فهرست اضافه شده است.
وی تدوین شناسنامه فنی-ملکی الکترونیکی ساختمانها را از برنامههای مهم سال جاری دانست که زمینه رتبهبندی ساختمانها در دو حوزه انرژی و کیفیت را فراهم میکند.
بر اساس این طرح، برچسب انرژی برای ساختمانها در مرحله بهرهبرداری صادر و نصب خواهد شد.
مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان همچنین با تأکید بر اهمیت مبحث ۲۲ اظهار کرد: نگهداری مستمر و بازدیدهای دورهای ساختمانها از بروز خسارتهای سنگین جلوگیری میکند.
او از تعدد نهادهای متولی در صنعت ساختمان انتقاد کرد و خواستار انسجام ساختاری در این حوزه شد.
مانیفر نقش شورای عالی مسکن را در ایجاد هماهنگی بین دستگاهها تعیینکننده دانست.
وی در پایان یادآور شد: رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است و بیتوجهی به آن طبق قانون تخلف محسوب میشود.