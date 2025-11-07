تیم فوتبال چادرملو اردکان در هفته دهم لیگ برتر با پیروزی مقبال آلومینیوم اراک به صدر جدول رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال چادرملو اردکان و آلومینیوم اراک از ساعت ۱۵:۳۰ امروز جمعه در هفته دهم لیگ برتر پیگیری شد که با پیروزی یک بر صفر یزدی‌ها همراه بود.

سمیسترا (۷۰) تک گل سه امتیازی چادرملو را روی پاس رودریگز به ثمر رساند.

این سومین برد متوالی چادرملو است و این تیم اردکانی اکنون با ۱۷ امتیاز به‌صورت موقت صدرنشین لیگ شد. آلومینیوم اراک هم دومین شکست خود را در سه بازی اخیرش متحمل شد تا همچنان ۱۳ امتیازی در رده نهم جدول باقی بماند.