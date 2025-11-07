

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ویه‌کو میلتیچ در نشست خبری پیش از دیدار با خیبر خرم‌آباد، اظهار داشت: امیدواریم شاهد یک بازی خوب و جذاب باشیم، چون حریف نیز با تمام قوا حاضر می‌شود. برای پیروزی باید صددرصد توان‌مان را در زمین بگذاریم و از هر نظر آماده باشیم.

وی افزود: شجاع خلیل‌زاده را در این دیدار در اختیار نداریم و چند بازیکن دیگر هم با مصدومیت‌های جزئی مواجه هستند، اما سایر بازیکنان در شرایط خوبی قرار دارند. اسکوچیچ نیز به دلیل محرومیت روی نیمکت حضور ندارد، ولی تمام امور مربوط به آماده‌سازی و برنامه‌ریزی بازی زیر نظر او انجام شده است.

میلتیچ ادامه داد: سومین دیداری است که لب خط حضور دارم. تمرینات تیم در روز‌های گذشته با جدیت و کیفیت بالا برگزار شد و سرمربی در همه جلسات تمرینی حضور فعال داشت.

مربی تراکتور در پایان گفت: خیبر تیم قابل احترام و منسجمی است که بار‌ها نشان داده می‌تواند فوتبال خوبی ارائه دهد. بازی در زمین این تیم و مقابل هوادارانش برای ما چالش خواهد بود، اما تلاش می‌کنیم نمایشی مطلوب و در شأن تراکتور ارائه دهیم.