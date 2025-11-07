علم و توسعه باید در خدمت بشر و رفع گرفتاری انسانها قرار گیرد

امام جمعه یاسوج گفت: علم و توسعه باید در خدمت بشر، رفع مشکل و گرفتاری انسانها و صلح جهانی قرار گیرد.