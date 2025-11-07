به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی پس از استقبال گرم مردم کراچی پاکستان در نماز جمعه این شهر نوشت: پیوند دو ملت ناگسستنی است.

قدردان محبت و لطف برادران عزیز دینی مؤمن خود به این نمایندهٔ کوچک جمهوری اسلامی ایران در نماز جمعهٔ کراچی پاکستان هستم؛ پیوند دو ملت ناگسستنی است. این دوستی خار چشم دشمنان مشترک ما بویژه رژیم خبیث و جنایتکار صهیونیستی است.

دوستی و برادری ایران و پاکستان تا ابد زنده باد.

به قول شاعر ملی پاکستان علامه اقبال لاهوری:

دل به محبوب حجازی بسته‌ایم

زین جهت با یک دگر پیوسته‌ایم

عشق در جان و نسب در پیکر است

رشتهٔ عشق از نسب محکم‌تر است