نماز جمعه در پردیسان، جعفرآباد، کهک، قنوات، خلجستان و فردو اقامه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حجت الاسلام محققیان امام جمعه پردیسان مشکل ایران و آمریکا را ریشه در ذات شیطانی آمریکا دانست و گفت: شیطان هرگز دست از خوی خود بر نمی‌دارد و سازش با چنین موجودی ناممکن است.

حجت السلام فاطمی بصیر امام جمعه شهرستان جعفرآباد با اشاره به جنایات استکبار جهانی در سودان گفت: ریشه این جنایات طرح زن زندگی آزادی است که نقشه‌ای شوم برای تجزیه کشور‌های اسلامی ست.

حجت الاسلام صبوری فیروزآبادی امام جمعه شهرستان کهک حضرت زهرا (س) را نمونه‌ای روشن برای دفاع از حریم ولایت دانست و گفت: پشتیبانی از ولایت تنها راه در امان از فتنه‌های دشمنان است.

حجت الاسلام کرمی پور امام جمعه قنوات حضور دانش آموزان در راهپیمایی سیزدهم آبان را نشان از بصیرت جوانان و نوجوانان دانست و گفت: اگر این مسیر تداوم یابد هیچ آسیبی متوجه جوانان این کشور نخواهد شد.

حجت الاسلام یزدی امام جمعه خلجستان با قدردانی از حضور دانش آموزان در راهپیمایی سیزدهم آبان گفت: این گردهمایی‌ها نقش بسزایی در تربیت نسلی انقلابی دارد.

حجت الاسلام اسماعیل پور امام جمعه فردو با اشاره به سالروز شهادت شهید تهرانی مقدم گفت: مسئولان باید به تاسی از شهید والامقام و با حمایت از صنعت موشکی، اقتدار ایران اسلامی را در دنیا زبانزد کنند.