مدارس شهرستان آبادان و خرمشهر شنبه ۱۷ آبان غیرحضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بنابر اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان با توجه به تداوم آلودگی هوا ناشی از آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، روز شنبه ۱۷ آبانماه ۱۴۰۴، کلیه مدارس در همه مقاطع تحصیلی نوبت صبح و عصر در تمامی شهرستانهای استان خوزستان بهصورت غیرحضوری برگزار خواهند شد.
این تصمیم شامل شهرستانهای ایذه، باغملک، هفتکل، دهدز، لالی، اندیکا و مسجدسلیمان نمیشود و مدارس این مناطق طبق روال عادی دایر هستند.
ادارات و دانشگاهها در سراسر استان طبق روال عادی فعالیت خواهند داشت.
از شهروندان درخواست میشود نسبت به رعایت نکات بهداشتی بهویژه در خصوص گروههای حساس دقت لازم را داشته باشند.