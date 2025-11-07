به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرماندار تربت‌حیدریه گفت: مهم‌ترین طرح‌های بهره‌برداری‌شده شامل تکمیل تصفیه‌خانه شهرک ولی‌عصر با ظرفیت شش هزار و ۵۰۰ مترمکعب در روز، ساخت مخزن پنج هزار مترمکعبی قندشتن، حفر و تجهیز چاه‌های جدید در مجتمع‌های سیوکی و قوزان و ساخت مخازن متعدد در روستا‌های سربالا و رودخانه است.

شجاعی با اشاره به رفع مشکلات دیرینه آبرسانی در برخی مناطق افزود: مشکل بی‌آبی در مناطق صدف و خرداد پس از سال‌ها برطرف شده و بازسازی و بهینه‌سازی شبکه توزیع آب در شهر و روستا‌های تحت پوشش انجام شده است.

او در ادامه از آغاز طرحهای جدید شرکت آبفا خبر داد و گفت: حفر چاه‌های جدید در مجتمع امام علی (ع) و سازنده تربت، اجرای شبکه فاضلاب شهر نسر، ساخت مخازن ذخیره در روستا‌های احمدآباد، جوادیه و گرماب و تکمیل ایستگاه‌های پمپاژ از جمله طرح‌های در دست اجراست.

فرماندار تربت حیدریه همچنین با اشاره به اقدامات حوزه حکمرانی آب گفت: تاکنون بیش از ۱۱۰ حلقه چاه و انشعاب غیرمجاز شناسایی و مسدود شده است. مطالعات طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری نیز در حال انجام است و برای احیای قنوات شهرستان اعتباراتی پیش‌بینی شده است.

شجاعی با اشاره به اجرای روش‌های نوین آبیاری گفت: هم اکنون سیستم‌های آبیاری تحت فشار و نوین در ۵۰ درصد از مزارع و باغات این شهرستان اجرا شده که موجب کسب رتبه نخست خراسان رضوی در این حوزه شده است.