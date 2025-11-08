پخش زنده
فرمانده مرزبانی استان خوزستان از کشف بیش از ۸۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در آبهای ساحلی استان خوزستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حجت سفیدپوست گفت: در راستای طرح تشدید کنترل نوار مرزی و جلوگیری از ورود و خروج هرگونه قاچاق، ماموران مرزبانی در آبهای ساحلی استان برابر اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان مبنی بر خروج محمولههای سوخت از آبهای کشور و فروش به دلالان کشورهای حوزه خلیج فارس آگاه شدند.
وی ادامه داد: ماموران با اعزام به موقع به محلهای مشخص شده و طی عملیاتهای غافلگیرانه موفق شدند ۳ فروند شناور هنگام خروج از آبهای سرزمینی کشور متوقف و در بازرسی از آنها ۸۵ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوییل که در مخازن جاساز شناور شده بود کشف کردند.
فرمانده مرزبانی خوزستان بیان کرد: شناورهای توقیف شده به بهانه فعالیت تجاری اقدام به سوخت گیری و روانه دریا شده بود ولی مسیر خود را به محل فروش و تبادل سوخت منحرف کرده که با هوشیاری دریابانان خوزستان متوقف شدند.
سردار سفیدپوست با اشاره به دستگیری ۹ متهم در این رابطه افزود: محموله کشف شده به همراه متهمان مربوطه پس از تکمیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع ذیصلاح شدند.