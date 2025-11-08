به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: درحادثه برخورد خودروی سمند و یک دستگاه کامیون کشنده در محور کاشان به قم، سه نفر از سرنشینان خودرو سواری در دم جان باختند.

سرهنگ علی مولوی افزود: پس از گزارش این حادثه، نیرو‌های امدادی در محل حاضر شدند، اما به علت شدت تصادف، سرنشینان خودروی سمند، شامل راننده و ۲ سرنشین، در دم جان باختند.

وی ادامه داد:علت وقوع حادثه، انحراف خودروی سواری سمند از مسیر اصلی اعلام شده است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان به رانندگان توصیه کرد: هنگام رانندگی با رعایت سرعت مطمئن، از هرگونه انحراف از مسیر اصلی و حرکت در خلاف جهت خودداری کنند.