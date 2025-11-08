پخش زنده
امروز: -
جاده دسترسی به روستای شاهان گرماب و سایر روستاهای دهستان سفیدسنگ فریمان تا پایان امسال آسفالت می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: استقبال روزافزون هم استانی ها از ظرفیت های گردشگری منطقه شاهان گرماب، ضرورت آسفالت این راه و اتصال روستاهای مجاور با یکدیگر را دوچندان کرده است.
مهدی ناصری در بازدید میدانی از این جاده افزود: تأمین امنیت، رفاه و سلامت گردشگرانی که از راه های دور و نزدیک استان و حتی کشور به این منطقه می آیند، ایجاب می کند که هرچه سریع تر برای آسفالت این مسیر اقدام شود و با بررسی های انجام شده، مقرر شد این امر با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری دولتی تا پایان سال به مرحله اجرا درآید.
وی ادامه داد: عمران این محور علاوه بر نقش حمل و نقلی، دارای ظرفیت گردشگری و معادن زیادی است که می تواند به توسعه منطقه کمک کند.
فرماندار فریمان در نشست با بهره بردار مجموعه تفریحی شاهان گرماب هم گفت: با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی، می توان به بهبود شرایط جاده و افزایش ایمنی تردد در این منطقه کمک کرد.