بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد یک میلیارد و ۵۸۸ میلیون و ۲۹۸ هزار کیلووات ساعت برق در همه تابلو‌ها طی هفته اخیر بود؛ فروش این میزان برق به ثبت مجموع ارزشی برابر ۴ هزار و ۱۰۶ میلیارد ریال انجامید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: تابلو فیزیکی برق در این هفته میزبان فروش ۱.۳ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل فیزیکی بود، این معاملات به ثبت مجموع ارزشی معادل ۳ میلیارد و ۵۸ میلیون ریال انجامید.

همچنین در این بازه هفتگی یک میلیارد و ۵۶۹ میلیون و ۴۶۸ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف در تابلو مشتقه برق دادوستد شد و این معاملات مجموع ارزشی معادل ۳ هزار و ۲۰۸ میلیارد ریال را رقم زد.

در هفته دوم آبان، ۱۷ میلیون و ۴۱۹ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدید پذیر به شکل سلف در تابلو مشتقه برق سبز دادوستد شد و این معاملات به ثبت مجموع ارزشی معادل ۸۹۱ میلیارد ریال انجامید.

همچنین در این زمان ۶۶ هزار و ۸۶۴ کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدید پذیر به شکل فیزیکی در تابلو فیزیکی برق سبز دادوستد شد و این معاملات نیز مجموع ارزشی معادل ۳ میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال را به همراه داشت.