

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی تکواندو ویتنام که برای برگزاری اردوی مشترک با تیم ملی کشورمان به ایران سفر کرده، تمرینات خود را همراه با ملی پوشان کشورمان در خانه تکواندو آغاز کرد.

این تمرینات مشترک به مدت ۹ روز و با هدف ارتقاء سطح فنی و آماده‌سازی بهتر برای رویداد‌های پیش‌رو برگزار می‌شود. عرفان حیدری مربی ایرانی هدایت تیم ملی تکواندو ویتنام را برعهده دارد.

تیم ملی تکواندو کشورمان برای حضور در بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۴ تا ۲۶ آبان به میزبانی ریاض در عربستان سعودی خود را آماده می‌کند.