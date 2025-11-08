حضور اعضای تیم فوتبال مکابی تل آویو برای مسابقه با تیم استون ویلای انگلیس باعث شد صد‌ها نفر از حامیان فلسطین با شعار‌های ضد صهیونیستی و در حمایت از مردم فلسطین اخراج این تیم و تحریم ورزش رژیم صهیونیستی را فریاد بزنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، حضور پر شمار مخالفان رژیم صهیونیستی در خیابان‌های اطراف ورزشگاه استون ویلای شهر بیرمنگهام انگلیس، هنگام مسابقه با تیم فوتبال مکابی این رژیم، با شعار مرگ بر ارتش اسراییل. هواداران تیم مکابی خود را پیاده نظام ارتش اسراییل در ورزش معرفی کردند.

حامیان فلسطین با پارچه نوشته‌ها و پرچم‌های فلسطین در بیرون از ورزشگاه ویلاپارک علیه نسل کشی اسرائیل شعار دادند و اخراج این تیم اسراییلی و تحریم کل ورزش این رژیم را خواستار شدند. پلیس انگلیس صد‌ها افسر را برای حفاظت از اعضای تیم اسراییلی و هوادارانش در اطراف ورزشگاه مستقر کرد.

در پی موج مخالفت‌های مردمی به ویژه ساکنان بیر منگهام دومین شهر بزرگ انگلیس شورای تامین امنیت این شهر تصمیم گرفت مسابقه تیم مکابی اسراییل بدون حضور طرفداران این تیم برگزار شود. تصمیمی که پلیس انگلیس نیز به علت رفتار وحشیانه و سابقه اشوبگری و درگیری هواداران این تیم اسراییلی از آن استقبال کرد.

تام جویس، فرمانده پلیس منطقه، گفت: ما اطلاعاتی به دست آورده‌ایم که بخشی از هواداران تیم مکابی تل آویو، آشوبگران فوتبالی‌اند که پیشینه آشوبگری در میادین فوتبال داشته‌اند. ما دیده‌ایم که هواداران این تیم، حتی به افرادی که ربطی به مسابقه فوتبال نیز نداشته‌اند، حمله کرده‌اند که آشوب آنان در سال گذشته در شهر آمستردام هلند، یکی از آن هاست.

مغازه‌ها و مدارس اطراف ورزشگاه ویلاپارک شهر بیرمنگهام، محل برگزاری مسابقه تیم اسراییلی، زودتر بسته شدند تا ساکنان، از رفتار‌های شرورانه طرفداران تیم اسرائیلی، در امان بمانند.

قشر‌های مختلف مردم انگلیس ماه هاست در اعتراض به نسل کشی رژیم اسراییل در غزه با برگزاری تظاهرات گسترده، تحریم کامل این رژیم از جمله ورزش و کالا‌های تولیدی آن را خواستارند.

یک شهروند انگلیسی در این باره گفت: بیشتر مردم جهان می‌توانند از قدرت تحریم‌ها علیه اسراییل استفاده کنند. شرکت‌هایی که با دادن پول به نسل کشی اسرائیل کمک می‌کنند، باید تحریم شوند. تحریم ورزش اسرائیل، از جمله تیم‌های فوتبال این رژیم، باید با جدیت ادامه پیدا کند و آنان از همه میادین اخراج شوند.

مردم انگلیس بار‌ها جلوه با شکوه حمایت از آرمان فلسطین و خشم و انزجار از رژیم اسراییل و حامیان این رژیم را در شهر‌های مختلف این کشوربه نمایش گذاشتند.

به عقیده شمار زیادی از صاحب نظران، آنچه مشعل آزادی فلسطین را حتی در ویرانه‌های خاموش غزه روشن نگاه داشته است مقاومت مردم فلسطین و همبستگی جهانی با آنهاست که همچنان با شور و بصیرت ادامه دارد.