برای نخستین بار، روز بازار شهر غلامان با هدف حمایت از تولیدات داخلی و عرضه محصولات تولیدی این منطقه بدون واسطه، با حضور مسئولان محلی گشایش یافت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ برای نخستینبار چهارشنبهبازار شهر غلامان با حضور امام جمعه غلامان، دبیر امور مساجد، بخشدار، شهردار، فرمانده گروهان مرزی غلامان، مسئول عقیدتی سیاسی گروهان مرزی و فرمانده حوزه مقاومت شهید شیرودی افتتاح و به صورت رسمی آغاز و مورد بازدید قرار گرفت.
در این بازدید که به منظور بررسی وضعیت بازار و حمایت از تولیدات داخلی انجام گرفت، مسئولان با حضور در میان غرفهداران و گفتوگو با کسبه و شهروندان، از نزدیک در جریان وضعیت عرضه کالاها، قیمتها و مشکلات موجود قرار گرفتند.
حجتالاسلام علی ابراهیمی امام جمعه غلامان با تأکید بر اهمیت شکلگیری بازارهای محلی در تقویت اقتصاد منطقه، خواستار رعایت انصاف در معاملات، حمایت از کالاهای ایرانی و حفظ آرامش و اخلاق اسلامی در محیط کسبوکار شد.
بخشدار و شهردار غلامان نیز از برنامههای مدیریت شهری برای ساماندهی غرفهها، بهبود زیرساختهای خدماتی و ارتقای کیفیت فعالیت این بازار هفتگی خبر دادند.