به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار بویین میاندشت گفت: این طرح با مشارکت و همکاری ادارات راهداری، بیناد مسکن، دهیاری و شورا‌های اسلامی اجرا و معابر ۶ روستادر بخش کرچمبو و ۴ روستا در بخش مرکزی آسفالت ریزی شد.

محمود درویشی افزود: دراعتبارات تملک داریی‌های امسال بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های هادی وآسفالت ریزی معابر روستای درنظر گرفته و تا کنون بیش از ۱۰۰ هزار مترمربع از معابر روستای آسفالت ریزی شده است.

رئیس اداره راهداری وحمل و نقل جاده‌ای بویین میاندشت نیز گفت:مسیر روستایی خویگان به داشکسن به مساحت ۱۳۰۰ متر مربع و با بیش از ۶۰ میلیاردریال هزینه آسفالت ریزی شد.

حمیدرضا رحیمی افزود: برای افزایش ایمنی در راه‌ها نقطه پرحادثه سه راهی آغچه نیزبا ۷۰ میلیارد ریال هزینه اصلاح شد.