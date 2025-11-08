پخش زنده
معاونت کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، از اعمال تخفیف ۵۰ درصدی در حق عضویت برای متقاضیان جدید و تمدید اعضای فعلی به مناسبت هفته کتاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، معاونت کتابخانه سازمان بهمنظور گرامیداشت هفته کتاب و ترویج فرهنگ مطالعه، طرح تخفیف ۵۰ درصدی در حق عضویت را برای متقاضیان جدید و اعضای فعلی که قصد تمدید عضویت دارند، اجرا میکند.
بر اساس این طرح، علاقهمندان میتوانند در بازه زمانی ۲۴ تا ۲۹ آبانماه ۱۴۰۴ با مراجعه به سامانه عضویت سازمان از این فرصت ویژه بهرهمند شوند.
هدف از اجرای این طرح، تسهیل دسترسی پژوهشگران، دانشجویان و عموم علاقهمندان به منابع کتابخانه ملی و ترغیب آنان به استفاده از خدمات علمی و فرهنگی این سازمان اعلام شده است.