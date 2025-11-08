مدیرکل بهزیستی ایلام گفت: طرح «خودمراقبتی و آگاه‌سازی زنان و دختران» با محوریت تاب‌آوری و مهارت‌ورزی در قالب طرح «خاتم» در استان اجرا می‌شود.

«حسین نورعلیوند» مدیرکل بهزیستی ایلام با اشاره به اینکه این طرح در ۹ شهرستان استان اجرا می‌شود اظهار داشت: جامعه هدف آن شامل دختران و زنان گروه سنی ۱۳ تا ۴۵ سال به تعداد بیش از ۶۰۰ نفر بوده که در محلات حاشیه‌ای، کم برخوردار و آسیب خیز سکونت دارند.

وی افزود: این طرح به همت اداره فوریت‌ها، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بازتوانی اعتیاد با هدف ارتقا دانش و آگاهی و تاب آوری دختران و زنان در جهت سواد سلامت اجتماعی و رسانه‌ای و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، آموزش و توانمندسازی برای افزایش خودآگاهی و پیشگیری از رفتار‌های پر خطر اجرا می‌شود.

به گفته نورعلیوند، این طرح با استفاده از تسهیلگران مجرب و آموزش دیده در حال اجراست و خوشبختانه با استقبال بسیار خوب دانش آموزان و دبیران مدارس رو‌به‌رو شده است.

مدیر کل بهزیستی ایلام طرح خاتم را گامی موثر در جهت ارتقای سلامت روانی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و توسعه مهارت‌های فردی و اجتماعی در جامعه هدف طرح دانست.