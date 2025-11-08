

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی هفته تیم‌های الچه و رئال سوسیداد به تساوی ۱ - ۱ رضایت دادند. آلبارو رودریگس در دقیقه ۵۷ الچه را پیش انداخت، اما میکل اوریاسابال در دقیقه ۸۹ (پنالتی) بازی را به تساوی کشاند. الچه با ۱۵ امتیاز به رده نهم صعود کرد و سوسیداد با ۱۳ امتیاز چهاردهم است.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۱۷ آبان:

جیرونا - دپورتیوو آلاوس

سویا - اوساسونا

آتلتیکومادرید - لوانته

اسپانیول - ویارئال

* یک شنبه ۱۸ آبان:

آتلتیک بیلبائو - رئال اویدو

رایو وایکانو - رئال مادرید

رئال مایورکا - ختافه

والنسیا - رئال بتیس

سلتاویگو - بارسلونا

- در جدول لیگا تیم رئال مادرید با ۳۰ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های بارسلونا با ۲۵ و ویارئال با ۲۳ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم آتلتیکومادرید با ۲۲ امتیاز چهارم است.