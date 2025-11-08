اردوی انتخابی تیم فوتبال زیر ۱۵ سال دختران از ۲۰ آبان به میزبانی زنجان برگزار می‌شود.

زنجان، میزبان اردوی انتخابی تیم فوتبال زیر ۱۵ سال دختران

زنجان، میزبان اردوی انتخابی تیم فوتبال زیر ۱۵ سال دختران

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی انتخابی تیم فوتبال زیر ۱۵ سال دختران ۲۰ تا ۲۴ آبان در زنجان برگزار می‌شود.

مهناز امیر شقاقی، سرمربی تیم فوتبال زیر ۱۵ سال اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی انتخابی را به شرح زیر اعلام کرد:

فاطمه مریدان نیا، زهرا فرباقری، زهرا موسوی، مبینا باوی، فریماه مریدان نیا (خوزستان)

پانته آ افشاریان (کهگیلویه و بویراحمد)

آنالی ایلبیگی، آوا فرهادی، محدثه هادی طهرانی، یاسمین سیدآقایی (گیلان)

آویسا موسایی، الناز مردانی (چهارمحال و بختیاری)

آیسان حسینی (همدان)

فاطیما سیف اله پور، سدنا داوودی، آنیسا نوروزی، زهرا کیایی، حلما حسن زاده (مازندران)

رژینا شهبازی (گلستان)

نیلوفر زارع، ریحانه رضایی (یزد)

سانیا رحمانی (سمنان)

ثنا احمدی، سارا قاسمی، دیانا عالیشائی، آینار محمدیان (اصفهان)

باران طاهری (مرکزی)

نورا میرزایی، روشا حمزه، یگانه فراهانی، الینا احمدی (تهران)

آژین شریفی، نازنین صوفی زاده (کردستان)

غزل بختم (کرمانشاه)

صوفیا جمشیدی (فارس)

زینب احمدی، ویستا رشیدی، النا زارعی، انیسا اشرفی (اصفهان)