به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، محمدتقی میرزاجانی رئیس دبیرخانه کمیته اعزام و دعوت از قاریان با بیان اینکه سازوکار انتخاب و اعزام قاریان و حافظان به مسابقه‌های بین‌المللی قرآن مشخص و شفاف است، افزود: سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر از قاریان و حافظان کشورمان برای اجرای برنامه‌های تبلیغی یا شرکت در مسابقه‌های بین‌المللی اعزام می‌شوند.

آقای میرزاجانی افزود: معمولاً برگزیدگان مسابقه‌های سراسری قرآن کریم که هر ساله سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می‌کند، براساس رتبه‌ای که در این رقابت‌ها کسب می‌کنند، برای حضور در مسابقه‌های بین‌المللی در کشور‌هایی همچون مالزی، اندونزی، روسیه و دیگر کشور‌ها انتخاب می‌شوند.

وی ادامه داد: در برخی موارد، شرایط خاص مسابقه‌های کشور میزبان، مانند محدودیت سنی، باعث می‌شود نتوانیم از رتبه اول استفاده کنیم و ناچار به انتخاب نفرات بعدی باشیم. اما در هر حال، همۀ انتخاب‌ها بر پایه روندی شفاف انجام می‌شود و در صورت وجود هرگونه پرسش یا ابهام، شورای عالی قرآن پاسخگو است تا شائبه بی‌عدالتی ایجاد نشود.

رئیس دبیرخانه کمیته اعزام و دعوت از قاریان، به اعزام‌های تبلیغی قرآنی خارج از مسابقه‌ها اشاره کرد و گفت: علاوه بر مسابقه‌های بین‌المللی، اعزام‌های تبلیغی قرآنی نیز در مناسبت‌هایی مانند ماه مبارک رمضان، هفته وحدت و ایام ویژه دیگر با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی انجام می‌شود. همچنین، اعزام کاروان قرآنی به حج تمتع از دیگر برنامه‌های سالانه است که هر کدام بستر متفاوتی دارند.

آقای میرزاجانی درباره آمار اعزام قاریان و حافظان قرآن به کشور‌های دیگر اظهار کرد: در سال‌های اخیر به دلایل گوناگون از جمله مسائل سیاسی، اقتصادی و محدودیت‌های ارزی، آمار اعزام‌ها تا حدودی کاهش یافته است؛ اما به‌طور میانگین سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر از قاریان و حافظان کشورمان برای اجرای برنامه‌های تبلیغی یا شرکت در مسابقه‌های بین‌المللی اعزام می‌شوند، این آمار شامل اعزام‌های ویژه مانند کاروان قرآنی اربعین نیست که جداگانه اجرا می‌شود.

معاون آموزش، پژوهش و ارتباطات شورای عالی قرآن با قدردانی از تلاش فعالان قرآنی کشور اظهار امیدواری کرد با حمایت نهاد‌های فرهنگی و قرآنی، روند حضور افتخارآمیز قاریان ایرانی در عرصه بین‌المللی بیش از پیش تقویت شود.