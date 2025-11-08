مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از برگزاری جشنواره ملی تئاتر مرصاد با حضور هنرمندان ۱۹ استان کشور به میزبانی استان کرمانشاه خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،مظفر تیموری در نشست خبری از برگزاری جشنواره ملی تئاتر مرصاد با حضور هنرمندان ۱۹ استان کشور به میزبانی استان کرمانشاه خبر داد و اظهار داشت: مجموعا ۱۰۴ اثر از ۱۹ استان کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که تعداد ۴۴ اثر در بخش صحنه‌ای و ۶۰ اثر در بخش خیابانی دریافت شده است.

تیموری با بیان اینکه بیشترین میزان آثار ارسالی متعلق به استان کرمانشاه بوده، گفت: این رویداد مهم هنری از اولویت‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه است و برگزاری آن نقش مهمی در حفظ، انتقال و تقویت ارزش‌های حماسی دفاع مقدس در جامعه دارد.

وی گفت: متاسفانه به دلایل مختلفی این رویداد در سال‌های گذشته دچار وقفه شده بود که امسال با پیگیری‌های مستمر دوباره این جشنواره با حمایت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده شهرستان اسلام آبادغرب برگزار خواهد شد.

وی گفت: برنامه ریزی لازم برای برگزاری اختتامیه این جشنواره صورت گرفته و پس از بررسی آثار، زمان دقیق این رویداد اعلام خواهد شد.

جشنواره ملی تئاتر مرصاد تنها جشنواره کشور در حوزه عملیات مرصاد است که تاکنون ۱۳ دوره آن در شهرستان اسلام آبادغرب برگزار شده است.