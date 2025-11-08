پخش زنده
فرماندار مسجدسلیمان از تجهیز بیمارستان ۲۲ بهمن این شهرستان به تجهیزات پیشرفته جراحی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پیمان جهانگیری در آیین تجهیز بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان به تجهیزات پیشرفته جراحی و رونمایی از دو دستگاه پیشرفته و به روز دنیا گفت: این دستگاهها با صرف ۱۲۰ میلیارد ریال به چرخه خدمات درمانی بیمارستان این شهرستان اضافه شدند.
وی با بیان اینکه امروز پس از ۱۵سال انتظار، شاهد تحقق یکی از آرزوهای دیرینه سیستم بهداشت و درمان شهرستان هستیم، افزود: این ۲ دستگاه که از تجهیزات به روز و استاندارد جهانی محسوب میشوند و پس از سالها، چرخه خدماترسانی را در مسجدسلیمان تکمیل و متحول خواهند کرد.
جهانگیری از مساعدتهای بیدریغ نماینده خستگیناپذیر مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی قدردانی و تصریح کرد: همواره پیگیریهای مستمر و تلاشهای این نماینده مجلس در عرصههای ملی و استانی پشتوانهای محکم برای تحقق طرحهای عمرانی و خدمترسانی در شهرستان بوده است.
فرماندار مسجدسلیمان با اشاره به جزییات دستگاههای خریداری شده، بیان داشت: دستگاه فیکو جراحی چشم با اعتبار ۷۵میلیارد ریال تامین شده و خدمات تخصصی مانند عمل آب مروارید، تخلیه عدسی و لنزگذاری را با بالاترین دقت و کیفیت برای همشهریان فراهم میکند.
وی میگوید: همچنین دستگاه لاپاراسکوپی با صرف ۴۵ میلیارد ریال تهیه شده و امکان انجام اعمال جراحی عمومی و زنان را به روشی کمتهاجم فراهم میکند که موجب کاهش دوران نقاهت و افزایش دقت در جراحیها خواهد شد.
جهانگیری بیان کرد: راهاندازی این تجهیزات پس از یک دهه و نیم، نه تنها گامی بلند در راستای کاهش سفرهای درمانی شهروندان به خارج از شهرستان است بلکه گامی موثر در راستای ارتقای سلامت مردم با همت نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی است.