سه نفر از دانشآموزان مدارس استعدادهای درخشان آذربایجان شرقی در سیاُمین کنگره سراسری قرآن کریم سمپاد موفق به کسب رتبه نخست کشوری شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در مراسم پایانی سیامین کنگره سراسری قرآن کریم سمپاد که از ۹ تا ۱۶ آبانماه در اردوگاه فرهنگی آموزشی امام خمینی تهران با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و جمعی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، از دانشآموزان برگزیده با اهدای تندیس و لوح تجلیل بهعمل آمد.
بر این اساس فاطمه نوای باغبان موفق به کسب رتبه اول کشوری رشته حفظ عمومی پایه یازدهم و سانآی اشرفی و مریم گلچین نیز در رشته مفاهیم پایه دهم رتبه اول کشوری را به دست آوردند که هر سه دانش آموز از مدرسه فرزانگان ناحیه چهار تبریز حائز رتبههای برتر گریدهاند.
در این دوره از مسابقات در مرحله مدرسهای ۱۷۷۸ نفر از دانشآموزان استان شرکت کرده بودند که پس از رقابت در مراحل استانی و قطبی، سه نفر از آنان موفق به کسب رتبه اول کشوری شدند.
این مسابقات در رشتههای حفظ عمومی، حفظ ویژه، قرائت و مفاهیم و در تحقق راهکارهای ۳-۱ و ۸-۲ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مبنی بر تقویت انس دانشآموزان با قرآن کریم و توسعه و تعمیق فرهنگ سواد قرآنی، آشنایی با مفاهیم کلیدی قرآن و ارتقای معارف دینی برگزار میشود.