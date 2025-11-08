پخش زنده
یادواره ۱۳۳ شهید فرهنگی و دانشآموز در مدرسه ریحانه شاهد هاجر این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، گودرز پناهی، مدیر آموزش و پرورش ممسنی در این مراسم گفت:اگر دیروز دانشآموزان و فرهنگیان کشور ما دست از تعلیم و تحصیل کشیدند و راهی جبههها شدند تا از خاک و مردم ایران دفاع کنند، امروز تکلیف ما این است که در سنگر علم و دانش، زمینه رشد کشور را در حوزههای علمی، فرهنگی و اقتصادی فراهم سازیم.
شاکریفر امامجمعه ممسنی هم با بیان نقش کلیدی آموزش و پرورش در جامعه، گفت: دشمنان نظام و انقلاب در جنگ ترکیبی خود با تمام توان به مصاف ملت ایران آمدند و یکی از اهدافشان مدارس و دانشگاههای کشور است.
او ادامه داد: آنها از طریق عوامل نفوذی و استفاده از تهاجم فرهنگی تلاش میکنند نسل سوم و چهارم انقلاب را از مسیر انقلاب و رشد و شکوفایی دور کنند.
امام جمعه ممسنی در پایان تاکید کرد: امروز فرهنگیان ما باید بیش از پیش به تقویت روحیه دینی، ایثارگری و شهادتطلبی اهمیت دهند، چرا که دشمن از رشد انقلابی دانشآموزان بیمناک است.
شهرستان ممسنی در مجموع ۱٠۸ نفر از شهدای دانش آموز و ۲۵ نفر شهید معلم دارد.