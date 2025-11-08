آلودگی به هوای مشهد بازگشت، شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رصوی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۰۵ و شاخص لحظه ای هوای این کلانشهر هم اکنون با عدد ۱۰۷ نشانگر هوای «ناسالم» است.

سعید محمودی با بیان اینکه کیفیت هوای منطقه «نخریسی» مشهد در شرایط ناسالم برای تمامی افراد و هوای چهار منطقه دیگر این شهر در شرایط «ناسالم» برای افراد حساس است، اضافه کرد: کیفیت هوا در سایر ۱۸ منطقه دارای ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شرایط «سالم» قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اضافه کرد: در شرایط کنونی افراد حساس مانند بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار باید از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری و در صورت ضرورت خروج از منزل توصیه‌های خودمراقبتی را در مناطق آلوده رعایت کنند.

محمودی افزود: شایسته است شهروندان مشهدی همچنین با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفا کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای.کیو.آی به معنی وضعیت «پاک» و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای. کیو.آی نشانگر وضعیت «سالم» است.

همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای.کیو.آی به معنای «آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان» و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو.آی به معنای «آلودگی هوا برای همه سنین» محسوب می‌ شود.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای.کیو.آی نیز نشانگر وضعیت «اضطراری» و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت «بحرانی» آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی و معمولی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌ کنند.